От «голого» календаря Боттаса до плавок с перцем. Что подарили пилоты Ф-1 в Тайном Санте

Есть у Формулы-1 такая традиция: каждый год в преддверии католического Рождества выпускать записанный на последнем этапе сезона видеоролик, в котором гонщики играют в Тайного Санту. То есть волей слепого жребия пилоты получают имя коллеги, которому они должны сделать подарок, а тот, в свою очередь, при получении презента пробует угадать, кто именно его Тайный Санта. Что же гонщики Формулы-1 подарили друг другу в этом году?

Краткий отчёт о прошлогоднем Тайном Санте: Фото Гонщики Формулы-1 подарили друг другу забавные подарки, став Тайными Сантами

Праздничную эстафету открыл Фернандо Алонсо, который получил фуражу капитана корабля. Подарок пришёлся весьма кстати, ведь двукратный чемпион минувшим летом обзавёлся яхтой в Монако. Столь чутким коллегой оказался напарник испанца по «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо Фото: кадр из видео Formula 1

В свою очередь, Лэнс Стролл получил в подарок зимнюю шапку с вышитым спереди кленовым листом и числом 22. Пытаясь угадать автора презента, канадец начал мыслить в правильном направлении, но не смог вспомнить, кто из пилотов выступает под 22-м номером. Перебрав имена Боттаса, Чжоу и Пиастри, Лэнс только с четвёртой попытки добрался до правильного ответа – Юки Цунода.

Что же до японца, то пилот «Альфа Таури» довольствовался кулинарной книгой, посвящённой китайской кухне, а также фартуком с изображением дракона. Тематика подарка максимально выдавала его отправителя. Цунода сразу же назвал фамилию Чжоу.

Столь же проницательным оказался и сам Гуаньюй. Пилот «Альфа Ромео», ещё не разворачивая упаковку, догадался, что в подарок ему достался «обнажённый» календарь Валттери Боттаса. Чжоу понадеялся, что столь необычный презент ему отправил непосредственно партнёр по команде, иначе странно всё это… К удивлению китайского пилота, подарок ему преподнёс Леклер.

Гуаньюй Чжоу с календарём Фото: кадр из видео Formula 1

Сам же Шарль ожидал получить что-то весёлое, но ему достался действительно полезный подарок – ракетка для падел-тенниса от бренда Фернандо Алонсо Kimoa (думаю, кто Тайный Санта, пояснять не стоит). Леклер выразил надежду, что сможет опробовать спортивный инвентарь в очном матче с Фернандо.

Следующий круг подарочной эстафеты открывал Пьер Гасли. И вот ему как раз таки и достался презент с подколом: пилот «Альпин» получил в подарок штатив. Забавно, учитывая недавнее признание Пьера, что штатив – это его неловкое прозвище. Что интересно, Гасли с первой попытки угадал отправителя: внимательнее всех интервью француза смотрел Хюлькенберг.

С чувством юмора (как и с самоиронией) у Нико действительно всё в порядке: разворачивая свой подарок, он подчеркнул, что для него это самое яркое событие в сезоне. Пилоту «Хааса» досталась кружка с зевающим эмодзи. Хюлькенберг с ходу угадал Тайного Санту в лице Эстебана Окона. По словам Нико, у них с Оконом есть какая-то общая история, связанная с этим эмодзи.

Нико Хюлькенберг с кружкой Фото: кадр из видео Formula 1

Эстебан как главный фанат Marvel в паддоке получил в подарок целый кастомизированный набор, посвящённый вселенной Человека-паука. Набор состоит из бутылки для воды, сумки для туалетных принадлежностей и подушки для шеи. Кстати, отправителя подарка Окон так и не угадал, перебрав имена своего друга Стролла, напарника Гасли и Магнуссена – любовь француза к вселенной Человека-паука учёл Расселл.

Сам же Джордж также получил достаточно «детский» подарок – декоративную рождественскую фигурку от знаменитого производителя Hoptimist. Только получив игрушку в руки, британец тут же уронил её, слегка повредив – к счастью, некритично. Наличие усов у статуэтки навело Расселла на мысль, что подарок ему сделал главный «усач» пелотона Боттас – ошибка. Со Строллом также мимо. И только с третьей попытки пилот «Мерседеса» вычислил отправителя, коим выступил Кевин Магнуссен. Видимо, Джордж не знал, что Hoptimist – это датский бренд.

Джордж Расселл с игрушкой Фото: кадр из видео Formula 1

А вот Кевин получил подарок не только для себя, но и для своей двухлетней дочери: Лауре Магнуссен досталась футболка с надписью «тсс… я смотрю гонки с папой». Что ж, видео, на котором дочь помогает Кевину собраться перед заездом, не осталось без внимания.

Футболка для дочки Кевина Магнуссена Фото: кадр из видео Formula 1

Что же до отца семейства, то пилот «Хааса» получил книгу «Лучшие путешествия по дорогам США». Дедукция Магнуссена не подвела: с первой попытки он назвал фамилию Сарджента.

Логан также получил презент, отсылающий к Америке: пилоту «Уильямса» досталось мини-баскетбольное кольцо и мяч – всё это в цветах «Майами Хит». Коллегой, вспомнившим малую родину Сарджента (Флорида), оказался Ландо Норрис.

А вот с подарком пилоту «Макларена» произошёл курьёз. Пьер Гасли банально не успел подготовить сюрприз для Ландо, в чём он извинился в письме. Француз пообещал Норрису отправить подарок чуть позже, что он и сделал, судя по фотоотчёту: Ландо достался чехол на клюшки для гольфа с собственным лицом.

Ландо Норрис с чехлом для клюшки Фото: кадр из видео Formula 1

Связанный с гольфом подарок получил и Алекс Албон – мячи со своим изображением. Вполне практичный подарок, учитывая, что Алекс – активный игрок, а его девушка так вообще профессиональная гольфистка. По словам Албона, это один из лучших подарков, что он получал. Кстати, отправителя в лице Пиастри он вычислил с первой попытки.

Алекс Албон с мячами Фото: кадр из видео Formula 1

В свою очередь, Оскар получил в подарок набор сладостей и футболку с коалой. Своего Секретного Санту он угадал с первой попытки. Кто ещё может подарить футболку с коалой австралийцу? Только другой австралиец.

Сам Риккардо также получил подарок с национальным колоритом – бутылку текилы от мексиканского бренда Patron, амбассадором которого является Серхио Перес. Отправитель подарка был угадан моментально – это было слишком легко.

Что же до Переса, то мексиканец получил немного настораживающий презент – детскую атрибутику «Уильямса» (намёк на место будущей работы?). Также Серхио достались салатовые кроссовки бренда Alex Albon Athletics – снова слишком просто, чтобы гадать.

Куда более оригинальный подарок достался Валттери Боттасу. Пилот «Альфа Ромео» получил книгу, посвящённую роли пятых точек в мировом искусстве – на некоторых страницах были вклеены фотографии из знаменитого «обнажённого» календаря Боттаса. Столь серьёзно заморочился ради одной шутки Макс Ферстаппен.

Валттери Боттас с альбомом Фото: кадр из видео Formula 1

Что дарить человеку, у которого уже есть быстрейшая машина в мире? На этот вопрос ответил Карлос Сайнс, отправив трёхкратному чемпиону винтажную игровую приставку Arcade Mini – видимо, для того, чтобы Максу было чем заняться в кокпите во время скучных победных гонок.

Завершал рождественскую эстафету Сайнс. Пилот «Феррари» получил самый острый подарок – плавки с множеством изображений перца чили (на этом моменте Карлос угадал Секретного Санту в лице Боттаса), а также набор соусов чили для приготовления гаспачо. На вопрос, наденет ли Карлос когда-нибудь эти плавки, испанец почему-то ответил отрицательно!

Карлос Сайнс с плавками Фото: кадр из видео Formula 1

Таким вот выдался традиционный обмен подарками в паддоке Формулы-1. Кто подошёл к выбору подарка максимально креативно, а кто, напротив, был слишком банален? Пишите в комментариях!