Судьбу Гран-при Майами решила ошибка? Норрису дважды повезло в борьбе с Ферстаппеном

Гран-при Майами завершился сенсационной победой Ландо Норриса — гонщику «Макларена» наконец улыбнулась удача: вперёд британец вырвался благодаря автомобилю безопасности, выехавшему из-за столкновения Сарджента и Магнуссена.

Однако затем Норрису повезло ещё сильнее: сейфти-кар, покинув боксы, в качестве лидера принял Макса Ферстаппена, что дало Ландо дополнительные 20 секунд на проведение пит-стопа. И, возможно, именно они в итоге стали решающими в борьбе за победу.

Разбираемся, что произошло в середине гонки — и как развивались бы события, если бы дирекция гонки не напортачила.

Норрису подарили целый круг

Во время столкновения Сарджента и Магнуссена Норрис опережал уже сменившего шины Ферстаппена на 11,5 секунды. Судьи сначала вывесили жёлтые флаги, а затем в течение нескольких секунд объявили режим автомобиля безопасности. Выезд сейфти-кара был на руку Ландо и ещё не побывавшему в боксах Цуноде, однако британец уже проехал въезд на пит-лейн и потому совершить пит-стоп мог лишь кругом позже.

Одновременно с этим на трассу выехал автомобиль безопасности, причём он оказался сразу позади Норриса, лишь на несколько секунд опоздав, чтобы поймать лидера гонки. В итоге первым позади сейфти-кара оказался Ферстаппен, и позади автомобиля безопасности голландец ехал существенно медленнее, чем Норрис по чистой трассе.

Норрис лидирует в гонке, но сейфти-кар выехал позади него Фото: F1TV

К тому моменту, как Ландо доехал до пит-лейна на 29-м круге, его преимущество над Ферстаппеном превышало полминуты. «Макларен» спокойно провёл пит-стоп и благополучно вернулся на трассу, будучи по-прежнему впереди Макса и сдерживавшего пелотон автомобиля безопасности.

Только в этот момент дирекция гонки заметила ошибку, а гонщики получили команду обогнать сейфти-кар — иначе в момент рестарта Норрис физически находился бы в конце колонны, но опережал бы пелотон почти на круг. Лишь к 32-му кругу Ландо оказался позади автомобиля безопасности, а пилоты выстроились в том порядке, в каком должны были.

А если бы…

Автомобиль безопасности не должен был сдерживать Ферстаппена. Раз уж сейфти-кар выехал чуть позади лидировавшего Норриса, он должен был сразу пропустить Ферстаппена, Леклера и остальных, дожидаясь, когда позади окажется Ландо. В таком случае на 29-м круге Норрис приехал бы к въезду на пит-лейн с преимуществом в 11-12 секунд, а не в полминуты.

В теории этого должно было хватить, чтобы провести пит-стоп и вернуться на трассу лидером, но впритык. В боевом режиме на остановке в боксах пилоты теряют около 20 секунд, но, когда пелотон движется по трассе в режиме жёлтых флагов, потери сокращаются примерно вдвое — до 9-10 секунд. И не исключено, что под давлением в борьбе за победу механики «Макларена» замешкались бы и не успели выпустить своего пилота лидером.

Норрис лидирует в гонке после пит-стопа Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время можно представить, что автомобиль безопасности выехал бы на трассу на пару секунд раньше и, как и должен был, поймал бы Норриса в качестве лидера. Тогда в течение 29-го круга преследователи догнали бы «Макларен» и при заезде в боксы у Ландо не было бы никакого преимущества — в этой ситуации он неминуемо вернулся бы на трассу вторым, третьим или даже четвёртым.

После рестарта Норрис демонстрировал по-настоящему впечатляющий темп и уверенно уезжал от Ферстаппена и Леклера, но смог бы Ландо ехать так же быстро в грязном воздухе? Первые 16 кругов британец занимал шестую позицию и ничего не мог поделать с Пересом, и, лишь когда тот уехал в боксы, Норрис смог взвинтить темп. На трассе в Майами обороняться легче, чем атаковать, и совершенно не факт, что Ландо удалось бы пройти Леклера и Ферстаппена, которые сделали бы всё для защиты позиции.

Всё равно победа по делу

История, впрочем, не знает сослагательного наклонения. Да, Норрису дважды повезло с автомобилем безопасности — и с самим фактом его появления, и с тем, что он выехал позади «Макларена». Даже если бы сейфти-кар не сдерживал Ферстаппена, Ландо почти наверняка выехал бы с пит-стопа лидером гонки и точно так же уехал бы от «Ред Булл» на семь с лишним секунд.

Да, в автоспорте так бывает, что кому-то везёт, а кому-то — нет. В то же время не стоит забывать, что в «Макларене» сознательно пошли на оттянутый пит-стоп, в том числе имея в виду вероятность появления автомобиля безопасности. Кроме того, Норрис пусть и не смог обогнать Переса, зато сохранил в грязном воздухе резину и за пять кругов, которые прошли между пит-стопом Ферстаппена и выездом сейфти-кара, умудрился не потерять время относительно Макса. Другими словами, Ландо свою удачу заслужил.

Ландо Норрис после первой в карьере победы Фото: Clive Mason/Getty Images

Норрис стал 114-м пилотом в истории, одержавшим победу на этапе Формулы-1. Британец ждал этого успеха 110 гонок — дольше ждать пришлось лишь семи пилотам из тех 113, которые выигрывали Гран-при. Победа могла прийти раньше — в Монце в 2021 году, где Ландо финишировал позади выигравшего заезд напарника, под дождём в Сочи, где британец отказался ехать за дождевыми шинами, или, может, даже на прошлогоднем Гран-при Катара, где, как говорил сам Ландо, был шанс превзойти Ферстаппена.

Теперь, однако, это уже неважно. Норрис доказал, что способен выигрывать гонки, а в «Макларене» умеют строить машины, которые едут по трассе быстрее других. Не факт, что Норрис с Пиастри и в остальных гонках смогут на равных бороться с «Ред Булл», тем более что в этот уикенд Ферстаппен испытывал проблемы с балансом. Тем не менее соперников у действующих чемпионов прибавилось, а сезон-2024 только что стал немного интереснее.