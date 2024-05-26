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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Монако — 2024: Окон, Перес, Магнуссен или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Монако Ф-1?
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Выбираем из участников многочисленных аварий на старте и не только.

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Монте-Карло редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Монако Формулы-1?
Эстебан Окон
Фото: Formula 1/Formula 1 via Getty Images
1 место

Эстебан Окон

Шокирующее поведение французского гонщика. На первом круге он полез в неоправданную атаку, да к тому же на напарника. Абсолютно непродуманный манёвр в итоге привёл к полёту машины, её повреждениям и сходу. Чудо ещё, что автомобиль напарника остался цел и Гасли потом набрал очки! Ну а Окон вдобавок во всему потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при Канады.

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Серхио Перес

Возможно, мексиканцу стоило действовать чуть по-другому в борьбе с Кевином Магнуссеном на первом круге. Судя по повторам, Перес смотрел в зеркала заднего вида и представлял, где находится «Хаас», но всё равно решил сместиться ещё правее — в надежде, что Кевин отступит. Эта надежда не оправдалась, и дело кончилось аварией. А ведь можно было так не зажимать «Хаас», всё равно остаться впереди и иметь в запасе целую гонку.

Кевин Магнуссен
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Кевин Магнуссен

Датский викинг не изменяет себе. Даже имея 10 штрафных баллов, Магнуссен до последнего боролся с Пересом, хотя находился позади «Ред Булл» и еле-еле залез в базу соперника. Стоило ли так упираться, когда тебе грозит дисквалификация, шансов на очки практически нет, а твой оппонент в любом случае наверняка финиширует в гонке выше? Однако Кевин до последнего не тормозил и дождался, пока столкнётся с Чеко.

Лэнс Стролл
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Лэнс Стролл

Канадец испортил себе гонку, когда, преследуя Гасли, задел отбойник и заработал прокол заднего левого колеса. А ведь не было смысла отчаянно атаковать: за счёт свежих шин пилот «Астон Мартин» в любом случае скоро догнал бы «Альпин», а до финиша ещё оставалось полно кругов. Вдобавок ко всему ради Стролла своей гонкой пожертвовал Алонсо, который оттормаживал соперников и создал Лэнсу зазор для пит-стопа. И вот такая «благодарность» от напарника.

Карлос Сайнс
Фото: Eric Alonso/Getty Images
5 место

Карлос Сайнс

Показалось, что на старте Сайнс зря до последнего упирался в борьбе с Пиастри, что в итоге привело к проколу колеса. Испанцу очень повезло, что позади него трассу не поделили Перес и Магнуссен. Если бы не остановка гонки, Карлос оказался бы последним и почти наверняка финишировал бы за пределами очковой зоны — какой уж тут подиум…

Как проходило гоночное воскресенье в Монте-Карло:
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