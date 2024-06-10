Хэмилтон и Перес — в шестёрке худших, Норрис — лучше всех. Оценки за Гран-при Канады

Девятый этап сезона Формулы-1 — в по традиции субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 9,5

Британец провёл отличный уикенд, обогнал на трассе обоих соперников в борьбе за победу и выиграл бы гонку, если бы не запоздалый пит-стоп под автомобилем безопасности. В то же время, как признался сам пилот, он допустил помарку в финальной попытке квалификации, а в концовке гонки не смог оказать прессинга на Макса.

Пьер Гасли — 9

На старте Гасли столкнулся с Пересом и откатился на последнее место, однако сохранил хладнокровие и смог отыграться за счёт рискованного пит-стопа. За 30 кругов до финиша Пьер шёл 14-м и первым перешёл на слики, благодаря чему после вылета Цуноды на последних кругах прорвался в топ-10.

Макс Ферстаппен — 8

Победу в Канаде Ферстаппену подарил сейфти-кар, выехавший так, что Норрис не успел на пит-стоп с другими лидерами. Причём позади «Макларена» Макс оказался из-за собственной помарки в первом повороте. В то же время других претензий к голландцу нет, а в квалификации он выжал из «Ред Булл» максимум возможного.

Фернандо Алонсо — 8

В условиях, когда «Астон Мартин» по-прежнему не позволяет бороться за места в топ-5, Алонсо завоевал уверенное шестое место и смог реабилитироваться за неудачи предыдущих этапов. Испанский экс-чемпион продемонстрировал, что по-прежнему в форме и способен безошибочно пилотировать даже в таких сложных условиях.

Эстебан Окон — 8

При старте с 18-го места и технических проблемах Эстебан пробился в очки — и всё за счёт смелого решения не менять промежуточные шины на середине дистанции. Поражение от Гасли в квалификации Окон объясняет тем, что у него более тяжёлая машина, а под финиш гонки пропустить напарника команда заставила из-за проблем с батареей.

Александер Албон — 8

На первом круге Албон потерял две позиции и откатился на 12-е место, однако на протяжении всей дистанции оставался в борьбе за места в первой десятке. И почти наверняка Алекс в ней удержался бы — если бы смог за 18 кругов до финиша проскочить мимо «Феррари» Карлоса Сайнса.

В одном из эпизодов Албон обогнал сразу двух соперников Фото: x.com/f1

Даниэль Риккардо — 7,5

Штраф за фальстарт действительно вызывает вопросы, и тем сильнее впечатляет, что Риккардо удалось после него отыграться. В то же время после блестящей квалификации Даниэль потерял на первом круге две позиции, вплоть до столкновения Сайнса и Албона шёл лишь 12-м и чуть не проиграл выбравшему более смелую тактику Цуноде.

Кевин Магнуссен — 7,5

За счёт решения стартовать на шинах для сильного дождя датчанин прорвался на четвёртое место, однако весь прогресс перечеркнули поспешные пит-стопы и ошибки механиков. Всю вторую половину дистанции Магнуссен провёл в конце пелотона, а на финише оказался даже позади Хюлькенберга.

Джордж Расселл — 7

Расселл сам упустил победу в Канаде. Если бы Джордж не растерялся на 21-м круге, когда после атаки Норриса срезал шикану и пропустил ещё и Ферстаппена, то именно он мог бы оказаться лидером на рестарте в середине гонки. Одну помарку ещё можно было бы простить, но в концовке британец сцепился с Пиастри и едва не отвалился на пятое место.

Оскар Пиастри — 7

Средний уикенд в исполнении Оскара. У австралийца была машина, способная бороться за победу, но в каждом из компонентов он был на шаг позади напарника. Сдержать под финиш гонщиков «Мерседеса» на свежих шинах было практически невозможно, тем не менее пятое место в такой гонке кажется немного обескураживающим.

Лэнс Стролл — 7

Стролл финишировал седьмым, сразу позади напарника, и тем самым помог «Астон Мартин» набрать максимально доступное команде количество очков. Тем не менее не будем забывать, что Лэнс слабо выступил в концовке квалификации из-за повреждённой об стену машины и в Q3 проиграл Алонсо полсекунды.

Шарль Леклер — 7

В Канаде «Феррари», которая только что выиграла Гран-при Монако, внезапно перестала ехать — и в прямом, и в переносном смыслах. В квалификации Леклеру не хватило скорости даже для попадания в топ-10, а в гонке забарахлила силовая установка. Шарль пытался что-то сделать, попробовав перейти на «хард», но всё оказалось тщетным.

В Канаде скорость «Феррари» исчезла Фото: Clive Rose/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 6,5

Идея стартовать на шинах для сильного дождя поначалу казалась верной, однако переходить на промежуточные всё равно пришлось, что в итоге отбросило Халка в конец пелотона. Немец добросовестно сражался и выбрался на 11-е место, однако добиться большего было нереально.

Валттери Боттас — 6,5

При старте с пит-лейна Боттас сумел отыграть целый ряд позиций и прорваться в группу, боровшуюся за места в топ-10. Однако пропустив на 45-м круге Гасли, который раньше Валттери перешёл на слики, финн свой шанс на очки упустил и в итоге закончил гонку позади «Хаасов» на невзрачном 13-м месте.

Льюис Хэмилтон — 6

В квалификации Хэмилтон проиграл Расселлу 0,28 секунды, и прибавь Джордж во второй попытке — разрыв был бы ещё больше. Из-за слабого круга Льюис на полгонки застрял позади Алонсо и даже после рестарта не смог включиться в борьбу за подиум, а когда под финиш такой шанс всё же представился, экс-чемпион его тут же упустил.

Карлос Сайнс — 5

В концовке гонки Сайнс был последней надеждой команды на очки, но разворот на 53-м круге поставил крест на выступлении «Феррари» в Канаде. В целом испанец проводил относительно неплохой уикенд и даже вышел бы в Q3, если бы не помарка на выходе из последнего поворота, но в итоге он разрушил гонку и себе, и Алексу Албону.

Юки Цунода — 4

В отличие от большинства пилотов, Цунода не поехал за новым комплектом промежуточных шин после вылета Сарджента, за счёт чего смог прорваться на восьмое место. У Юки были все шансы опередить Риккардо и затмить выступление напарника в квалификации, но японец допустил ошибку, выехал на мокрый газон и потерял всё.

Гуаньюй Чжоу — 3

Две аварии в тренировках, провальная квалификация с отставанием от напарника в 0,93 секунды и почти вся гонка на последнем месте пелотона. Да, условия весь уикенд были сложными, но для проводящего третий сезон в Формуле-1 пилота это не должно было стать такой большой проблемой.

Вылет Чжоу в субботней тренировке Фото: Getty Images

Серхио Перес — 2

В квалификации Чеко выбыл уже в первом сегменте и описал результат словом «катастрофа» — в тот момент Серхио не знал, что его ждёт в гонке. На той же машине, на которой напарник одержал победу, Перес не мог подняться выше 13-го места, а за 20 кругов улетел в стену, разбив заднее антикрыло и почти наверняка повредив силовую установку.

Логан Сарджент — 2

После многообещающего 13-го места в квалификации в «Уильямсе» ожидали от Сарджента сильной гонки, но он дважды вылетал с трассы и в итоге не проехал даже половины дистанции. После таких гонок трудно отделаться от чувства, что в Гроуве допустили ошибку, продлив контракт с Логаном.