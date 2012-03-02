Российский гонщик Юрий Григоренко провёл тесты гоночного грузовика MAN. Испытания состоялись 28 и 29 февраля на французском автодроме в Ногаро. Григоренко принял участие в сравнительных предсезонных тестах в составе команды Lion Truck Racing.

«Это было невероятно – ничего подобного я не испытывал прежде. В кабину надо забираться по лесенке, на трассу смотреть — словно с крыши троллейбуса, а крутить руль уже после того, как грузовик въехал в поворот, ведь передние колеса находятся позади гонщика! Кроме того, в коробке передач 16 ступеней, а по ходу круга нужно использовать всего три. Несмотря на всё это, я смог быстро освоиться за рулем и смог показать хорошее время. Мотор невероятно мощный, но и сам тягач тяжёлый и высокий, поэтому скорость в поворотах не слишком велика. А на прямых, когда разгонишься до 160 км/ч, включается ограничитель.

Мне очень понравились эти тесты – жаль, что в первый день одна из машин сломалась и мне не удалось поездить так много, как хотелось бы. В любом случае сейчас моей целью является продолжение выступлений в формульных сериях. Однако теперь я знаю, что, если потребуется, смогу сесть и за руль гоночного грузовика», — цитирует Григоренко пресс-релиз агентства «Манускрипт».