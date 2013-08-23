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Сутиль советует Хэмилтону начать взрослеть

Сутиль советует Хэмилтону начать взрослеть
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Пилот «Форс Индия” Адриан Сутиль советует гонщику „Мерседеса” Льюису Хэмилтону начать взрослеть. Немец отмечает, что так и не смог поговорить с британцем. Напомним, что между пилотами в своё время были дружеские отношения, которые испортились после того, как британец не захотел поддержать немца в ходе судебного процесса, на котором Сутиль проходил в роли обвиняемого за драку с совладельцем Genii Capital Эриком Люксом. После этого эпизода Сутиль назвал Хэмилтона трусом.

“Он не в состоянии поговорить со мной. Может быть, он боится меня? Не знаю. Приходит момент, когда нужно взрослеть, а с ним этого не произошло.

Возможно, он стал жертвой своего успеха. Представьте, вы вдруг прошли путь от никому не интересного парня до топ-пилота, которого все любят. Вы получаете лучшее отовсюду, у вас много денег, и это вдруг начинает влиять на вашу жизнь.

Будем надеяться, что однажды вы очнётесь и сможете разобраться в своей жизни, чтобы быть успешным. Некоторым не удалось это сделать. Если у вас много имущества, но нет друзей, то вы будете одиноким и грустным человеком”, — приводит слова Сутиля The National.

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