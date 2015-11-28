Феттель: думали, что результата хватит, чтобы пройти во второй сегмент
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Абу-Даби. Немец проехал быстрый круг на резине «софт» и не успел улучшить время на более мягком типе шин.
«У нас не было проблем с машиной. Мы думали, что этого времени хватит, чтобы пройти во второй сегмент, но ошиблись», — признался Феттель пресс-службе Формулы-1.
Партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен также проехал первый сегмент на «софте», но с лучшим результатом, поэтому прошёл дальше.
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