Феттель: думали, что результата хватит, чтобы пройти во второй сегмент

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Абу-Даби. Немец проехал быстрый круг на резине «софт» и не успел улучшить время на более мягком типе шин.

«У нас не было проблем с машиной. Мы думали, что этого времени хватит, чтобы пройти во второй сегмент, но ошиблись», — признался Феттель пресс-службе Формулы-1.

Партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен также проехал первый сегмент на «софте», но с лучшим результатом, поэтому прошёл дальше.