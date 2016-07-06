Сайнс-младший: если «Ред Булл» так рано подписал меня, значит не хочет отпускать

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал довольно раннее продление контракта с командой на сезон-2017.

«Это очень положительный момент для меня, потому что в такой жёсткой программе, как «Ред Булл» (а все мы знаем, насколько нелегко приходится молодым пилотам в «Торо Россо»), я рад прервать сложившуюся тенденцию и подписать контракт в начале года. Я очень рад этому.

Это означает, что у «Ред Булл» и «Торо Россо» есть полное доверие ко мне, и подразумевает стабильность до конца этого года и в следующем году. Это будет важный год для нас.

До тех пор пока вы не подпишете контракт или пока кто-то не скажет вам, что вы остаётесь в программе, всегда есть место для некоторых сомнений, потому что все мы знаем, как это работает…

Я знаю, что места в «Ред Булл» заняты, но… Моя работа — показывать хорошие результаты и оказывать некоторое давление (на коллег из «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), демонстрируя, что я заслуживаю места в старшей команде. Я понимаю, что «Ред Булл» доволен своими пилотами, потому что это два очень хороших гонщика. Но, в конце концов, я сам должен создать себе возможности и шансы.

Но если «Ред Булл» подписал меня так рано, значит он не хочет отпускать меня. Если такая топ-команда, как «Ред Булл», хочет сохранить меня, это означает, что другие топ-команды также следят за мной. Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю, и надеюсь, что в скором времени я смогу бороться за чемпионский титул. Это моя цель», — приводит слова Сайнса Sky Sports.