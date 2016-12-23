Лоренсо: сейчас в MotoGP золотая эра

Гонщик MotoGP, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Дукати», считает, что чемпионат сейчас переживает свой расцвет.«Сейчас в MotoGP золотая эра. Мы прошли через трудные времена, когда на стартовой решётке было всего 17 байков. Это было три или четыре года назад. Но сейчас в чемпионате 23 байка, 18 из которых способны выиграть гонку. В этом сезоне у нас было 9 разных победителей. В следующем году в трёх заводских командах будут пилоты, выигрывавшие чемпионат. Так что это будет очень интересно для зрителей», — приводит слова Лоренсо Crash.