Эрикссон: мы с Насром двигали друг друга вперёд

Пилот «Заубера»заявил, чтопомог ему прибавить в уровне выступлений. Пока неизвестно, останется ли бразилец в команде на следующий сезон, или у Эрикссона будет новый напарник.«Думаю, мы с Фелипе были хорошей парой, потому что подталкивали друг друга. Хоть я и считаю, что выступал сильнее, мы были очень близки. Между нами всегда была хорошая борьба и мы двигали друг друга вперёд.У нас были свои разногласия и проблемы, тут нет сомнений. Но я всё равно считаю, что это были положительные два совместных года и, как я уже сказал, мы были близки по уровню и подталкивали друг друга», — цитирует Эрикссона Motorsport.