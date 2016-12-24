Гасли: в конце концов я подумал, не слишком ли был любезен с Джовинацци

Чемпион GP2 Пьер Гасли рассказал о своих отношениях с товарищем по команде Антонио Джовинацци, который в сезоне-2017 станет третьим пилотом «Феррари».
«Он отличный парень, очень естественный. Антонио старше меня, но у меня больше опыта в GP2. Я не ожидал, что он окажется таким быстрым. Каждый раз, когда я мог, я давал ему советы. Я всегда был очень открытым, как и со всеми своими товарищами по команде. Но в конце концов я подумал, не слишком ли я был любезен, так как в итоге он стал моим основным конкурентом. Да, в Абу-Даби мы сражались немного остро, но на наши отношения вне трассы это не повлияло», — приводит слова Гасли Autosport.
В прошлом сезоне Джовинацци стал вторым, отстав от Гасли всего на восемь очков.