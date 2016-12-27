Стюарт: я всегда ставлю Проста выше Сенны

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт объяснил, почему считает четырёхкратного чемпиона Алена Проста более сильным гонщиком, чем трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенну.
«Я всегда ставлю Проста выше Сенны. Айртон был ярким, но Ален выиграл больше Гран-при. Прост не переходил черты, а Сенна это делал, мне такое не нравится. Посмотрите записи с бортовых камер. Сенна в три раза активнее работал рулём, чем Прост. У француза более выверенный стиль пилотирования. Многие пилоты стараются быть агрессивными, но поэтому теряют скорость. Лучший гонщик всех времён? Фанхио! Второй — Джим Кларк, а третий, пожалуй, Прост», — приводит слова Стюарта Blick.