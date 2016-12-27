Стюарт: я всегда ставлю Проста выше Сенны

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэробъяснил, почему считает четырёхкратного чемпионаболее сильным гонщиком, чем трёхкратного чемпиона мира«Я всегда ставлю Проста выше Сенны. Айртон был ярким, но Ален выиграл больше Гран-при. Прост не переходил черты, а Сенна это делал, мне такое не нравится. Посмотрите записи с бортовых камер. Сенна в три раза активнее работал рулём, чем Прост. У француза более выверенный стиль пилотирования. Многие пилоты стараются быть агрессивными, но поэтому теряют скорость. Лучший гонщик всех времён? Фанхио! Второй — Джим Кларк, а третий, пожалуй, Прост», — приводит слова Стюарта Blick.