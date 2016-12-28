Симондс: если все болиды-2017 покрасить чёрным — трудно будет различить

Бывший технический директор «Уильямса»заявил, что машины-2017 года будут требовать значительной доработки, а болиды разных команд будут слабо отличаться друг от друга.«Думаю, главное изменение в том, что в этот раз было меньше времени на разработку и меньше заездов в аэротуннеле. Если вспомните 2009-й с огромными переменами, то мы обсуждали их годами, проекты правил ходили туда-сюда, и мы использовали туннели 24 часа в сутки и семь дней в неделю, а „Тойота“ использовала два туннеля. Было много времени, чтобы всё исследовать.Следующая большая перемена была в 2014-м, с некоторым количеством изменений аэродинамики, и надо было многое менять в системе охлаждения. К тому времени у нас всё равно был хороший срок, чтобы всё сделать, но мы проводили по 80 заездов в неделю.В этот раз мы получили шины для аэротуннелей в конце февраля и тогда начали тесты. Конечно, мы проводили компьютерную симуляцию и работали в туннеле, используя задние шины спереди. Но с февраля у нас было по 65 заездов в неделю, а надо было ещё работать над машиной-2016. Так что развитие очень незрелое в сравнении с предыдущими, а потом люди не до конца уверены в своих целях и ожиданиях.Не думаю, что машины будут сильно различаться между собой. Правила многое регламентируют. Разные варианты могут быть в зоне двигателя. Но если все машины покрасить чёрным — трудно будет различить», — цитирует Симондса Motorsport.