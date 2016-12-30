Босс «Према»: Гасли абсолютно готов к Формуле-1

Руководитель команды «Према» Рене Розин считает, что действующий чемпион GP2 Пьер Гасли заслуживает места в Формуле-1. В следующем сезоне протеже «Ред Булл», выступавший в этом году за «Према», будет гоняться в японской Супер Формуле.«Как по мне, он полностью готов к Формуле-1. Он заслуживает места в Ф-1. К сожалению, «Ред Булл» подтвердил Квята и Сайнса в «Торо Россо». Но Гасли готов к Ф-1. Я хотел бы видеть его совсем скоро в большой серии.В Супер Формуле он должен продолжать атаковать. Если у него появится возможность гоняться где-то ещё, он должен использовать её, продолжать себя тренировать и пытаться убедить людей в «Ред Булл» в том, что он тот, кто нужен.Он способен на это. Он настоящий командный игрок, который действительно работает на команду. В этом сезоне он проделал потрясающую работу», — цитирует Розина Motorsport.