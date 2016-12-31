Нифонтова: последние месяцы больше тренировалась в эпистолярном жанре, но готова

«Ещё вчера вечером не была на сто процентов уверена, что смогу стартовать. Увидела письмо с лицензией в шесть утра по местному времени. Такое ощущение, что я уже проехала ралли-рейд длиной в два месяца и сейчас уже на финише. Я победила всю эту бюрократическую систему и добилась старта на „Дакаре“, но сейчас уже надо все эти эмоции в себе потушить и настроиться на гонку. Надо всё оставить в прошлом, в уходящем 2016 году, и думать только о гонке.
Конечно, нет уверенности насчёт какого-то высокого результата, ведь последние два месяца была дикая нервотрёпка, не было возможности нормально тренироваться — больше упражнялась в эпистолярном жанре, чем спортом занималась. Но я считаю, что физически готова и могу доехать до финиша.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все эти жуткие проблемы остались в прошлом и мы начали 2017 год с чистого листа и постарались его заполнить максимально позитивными событиями и эмоциями», — заявила Нифонтова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
Фото: Светлана Амеличкина, "Чемпионата"
Анастасия Нифонтова с долгожданной гоночной лицензией