Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сайнс: изменения в регламенте несправедливы к «Пежо»

4 января 2017, среда. 00:51. Авто
Пилот «Пежо» на ралли-рейде «Дакар» Карлос Сайнс считает, что новый регламент направлен против его команды.

«С новым диаметром рестриктора мы потеряли мощность. Теперь все знают, что у «Тойоты» на 40-50 лошадиных сил больше. Они были очень быстры ещё в прошлом году. Тогда мы выступали на машинах старого регламента, и я проиграл им дважды. Теперь им разрешили увеличить диаметр рестриктора на два миллиметра, а нам сказали уменьшить на один. Безусловно, я считаю несправедливыми такие изменения», — приводит слова Сайнса Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — легковые
Новости. Авто
4 января 2017, среда
01:44 Кирпилев: день прошёл замечательно, хотя немножко не угадали с давлением шин
01:35 Тренер Росберга не ожидал ухода Нико из Формулы-1
01:27 Грожан: «Хаас» может сам строить машину Формулы-1
00:51 Сайнс: изменения в регламенте несправедливы к «Пежо»
00:50 Васильев: за нами экипаж Каргинова, они тоже шпарят как надо!
00:48 Куприянов: новые шины отличаются большей жёсткостью
00:09 Ван ден Бринк выиграл второй этап «Дакара» среди грузовиков, Сотников — второй
3 января 2017, вторник
23:22 Прайс выиграл второй этап «Дакара» среди мотоциклов, Иванютин — 60-й
23:04 Копетти выиграл второй этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — 15-й
22:19 Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта
21:34 Окон: я знаю, как бороться с Ферстаппеном
19:24 Васильев выиграл второй этап Africa Race, Каргинов — 2-й
18:13 Подвеска некоторых болидов Формулы-1 2017 года может оказаться нелегальной
17:46 Хирвонен: пока мне не хватает чувства машины в сложных ситуациях
17:08 Харианто не вернётся в Формулу-1 в 2017 году
16:38 Де Рой: ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного
15:43 Хэмилтон: новыми машинами будет труднее управлять физически
14:44 Опубликован заявочный лист Ралли Монте-Карло
13:18 Васильев: очень соскучился по рулю
12:50 Вязович: ветка выбила стекло напротив меня, пришлось остановиться и выломать его
12:10 Куприянов: на 22-м километре пробили колесо, пришлось менять
11:51 К. Уильямс: мы должны дать Строллу шанс показать свой талант
11:20 Каргинов: на первом спецучастке не спешили, спокойно “вкатывались”
10:33 Березовский: первый спецучасток получился разминочным, финишировали удачно
10:25 Шубин: наверное, взяли слишком быстрый темп для марафона
10:22 Маганов: мы пришли первыми, Коронелов ошибочно добавили в наш зачёт
10:20 С. Шихотаров: не работал ограничитель скорости, но, к счастью, не получили штраф
10:11 Агошков: обидно в самом начале «Африка Рейс» получить пенализацию
10:05 Кирпилев: думаю, ночью в Марокко температура опустится ниже нуля!
09:34 Уперенко: перед финишем хотели обогнать Маганова, сигналили ему
00:59 И. Шихотаров: сотрудники аргентинской границы сломали нам некоторые вещи
00:30 Васильев — лидер после 1-го этапа Africa Race, Каргинов — 1-й среди грузовиков
2 января 2017, понедельник
23:28 Карякин: ехал спокойно, безопасно, не рисковал
22:23 Ферстаппен: 2017-й — уже не год обучения
21:12 Коломы выиграл первый этап «Дакара» среди грузовиков, Николаев — шестой
21:08 Тим Коронел — лучший на первом этапе «Дакара» в классе UTV, Маганов — третий
18:58 «Феррари» изменит двигатель, коробку передач и раскраску болида в 2017 году
18:58 Аль-Аттия выиграл первый этап «Дакара» среди внедорожников
17:50 Ньюи: гибридные моторы в Формуле-1 — маркетинговая уловка
17:23 Медейрос выиграл первый этап «Дакара» среди квадроциклов, Карякин — седьмой
16:46 Де Султре выиграл первый этап «Дакара» среди мотоциклов, Иванютин — 68-й
16:36 Риккардо: иногда Феттель становится своим злейшим врагом
15:58 «Мерседес» заплатит $ 5,2 млн за участие в сезоне-2017 Формулы-1
15:07 Источник: «Заубер» согласился нанять Верляйна
13:23 Хасегава: «Хонда» может быть лишь наполовину довольна прогрессом в сезоне-2016
Все новости RSS
Главное событие года в Формуле-1 - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+