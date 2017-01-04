Сайнс: изменения в регламенте несправедливы к «Пежо»

Пилот «Пежо» на ралли-рейде «Дакар»считает, что новый регламент направлен против его команды.«С новым диаметром рестриктора мы потеряли мощность. Теперь все знают, что у «Тойоты» на 40-50 лошадиных сил больше. Они были очень быстры ещё в прошлом году. Тогда мы выступали на машинах старого регламента, и я проиграл им дважды. Теперь им разрешили увеличить диаметр рестриктора на два миллиметра, а нам сказали уменьшить на один. Безусловно, я считаю несправедливыми такие изменения», — приводит слова Сайнса Autosport.