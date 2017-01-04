Шубин: у нас сломалось всё, что могло и не могло

, штурман, рассказал о проблемах, с которыми их экипаж столкнулся на втором этапе «Дакара».«Мы сегодня сломали всё, что могло сломаться, и всё, что не могло сломаться. Всё началось с того, что сломалась коробка передач, что нас обездвижило. Потом, пока нас тащили, у нас передний редуктор сломался. Потом мы врезались в того, кто нас тащил. Потом сломался интерком, перестали застёгиваться ремни… В общем, всё как всегда, „Дакар“ есть „Дакар“, — передаёт слова Шубина корреспондент „Чемпионата“ Светлана Амеличкина.