Рон Деннис и Дэвид Бекхэм повздорили из-за мест на новогоднем шоу

Бывший руководитель «Макларена»повздорил с экс-звездой футболаиз-за лучших мест на новогоднем шоу на Мальдивах.Деннис, которого сопровождали ещё 30 человек, утверждал, что места принадлежат ему, однако женщина из компании Бекхэма заверяла, что места забронированы. Деннис отказался её слушать, после чего в конфликт с ним вступил сам Бекхэм, доказавший правоту своей подруги. Конфликт был решён, а Деннис на следующий день принёс извинения.«Справедливо сказать, что разговор шёл на повышенных тонах, но это буря в стакане. Они давно знакомы, и всё было решено на следующий день», — рассказал друг Денниса F1i.