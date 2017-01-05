Николаев стал лидером зачёта в классе грузовиков после штрафа Коломы

Организаторы ралли-марафона «Дакар-2017» оштрафовали на три минуты чешского гонщика Мартина Коломы, выступающего в зачёте грузовиков, после третьего этапа. В результате Коломы опустился с первого на второе место в итоговом зачёте, а лидером стал пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев. Кроме того, из-за штрафа Тон ван Генутен опустился на 12-е место, а Мартин Мацик с 11-го на 16-е, в итоге Антон Шибалов поднялся на 10-ю строчку в зачёте грузовиков.
Положение в зачёте грузовиков с учётом штрафов:
1. Эдуард Николаев (KAMAZ) — 05:57:56
2. Мартин Коломы (Tatra) +02:27
3. Федерико Вильягра (Iveco) +04:07
4. Сергей Вязович (MAZ) +05:07
5. Питер Верслёйс (MAN) +10:47
6. Дмитрий Сотников (KAMAZ) +11:12
7. Ханс Стейси (MAN) +11:21
8. Маурик ван ден Хёвель (Scania) +16:49
9. Паскаль де Бар (Renault) +16:56
10. Антон Шибалов (KAMAZ) +21:16
11. Алеш Лопрайс (Tatra) +30:32
12. Тон ван Генугтен (Iveco) +32:18
13. Жерар де Рой (Iveco) +33:04
14. Айрат Мардеев (KAMAZ) +35:02.