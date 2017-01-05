Николаев стал лидером зачёта в классе грузовиков после штрафа Коломы

Организаторы ралли-марафона «Дакар-2017» оштрафовали на три минуты чешского гонщика Мартина Коломы, выступающего в зачёте грузовиков, после третьего этапа. В результате Коломы опустился с первого на второе место в итоговом зачёте, а лидером стал пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев. Кроме того, из-за штрафа Тон ван Генутен опустился на 12-е место, а Мартин Мацик с 11-го на 16-е, в итоге Антон Шибалов поднялся на 10-ю строчку в зачёте грузовиков.1. Эдуард Николаев (KAMAZ) — 05:57:562. Мартин Коломы (Tatra) +02:273. Федерико Вильягра (Iveco) +04:074. Сергей Вязович (MAZ) +05:075. Питер Верслёйс (MAN) +10:476. Дмитрий Сотников (KAMAZ) +11:127. Ханс Стейси (MAN) +11:218. Маурик ван ден Хёвель (Scania) +16:499. Паскаль де Бар (Renault) +16:5610. Антон Шибалов (KAMAZ) +21:1611. Алеш Лопрайс (Tatra) +30:3212. Тон ван Генугтен (Iveco) +32:1813. Жерар де Рой (Iveco) +33:0414. Айрат Мардеев (KAMAZ) +35:02.