Палмер: в 2017-м будет видно, кто из пилотов не ходил в тренажёрный зал

Пилот «Рено»заявил, что машины Формулы-1 2017 года покажут недостатки в физической подготовке пилотов.«Думаю, это сделает разницу. Мы не знаем, какой будет скорость: у нас есть цифры, но мы не знаем, как будут работать шины. Если всё будет, как мы думаем, то быстро станет видно, кто ходил в тренажёрный зал зимой, а кто нет. Тех, кто не ходил, будет видно. Скорость явно станет выше, и пилотаж будет вызовом, в том числе и с физической точки зрения. Думаю, будет интересно», — цитирует Палмера Autosport.