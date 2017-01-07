Хилл призвал правительство Великобритании помочь «Сильверстоуну»

Чемпион Формулы-1 1996 годапризвал правительство Великобритании оказать финансовую помощь автодрому «Сильверстоун», принимающему Гран-при Ф-1.«Это горячо любимое национальное событие, но по какой-то причине для него всегда было трудно получить дополнительное финансирование от правительства. Может, пришло время посмотреть на Гран-при в контексте происходящего где-то ещё и понять, что это прекрасное окно, в которое можно вывесить свой баннер и показать наш блеск. Когда думаешь о Британии после „Брекзита“, надо задаться вопросом, то ли это шоу, в которое надо вложиться, чтобы показать, на что мы способны», — цитирует Хилла F1i.