Алонсо: пик Формулы-1 был в начале 2000-х

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что Формула-1 во временна соперничества Алена Проста и Айртона Сенны была скучной, а пик чемпионата пришёлся на начало 2000-х годов.
«В прежние времена Формула-1 была скучной. Во время просмотра гонок 1985, 1988, 1992 годов можно было уснуть. Пилоты «Макларена» обходили гонщика, который ехал четвёртым, на круг. Сейчас картинка примерно такая же. Но в начале 2000-х, когда пришли БМВ и «Тойота», чемпионат пользовался большой популярностью. Тогда чемпионат был на пике. В те времена мы этого не понимали, но затраты были очень высокими, а технологии — сложными. Гонки проходили в новых странах — Корее, Индии, Сингапуре, а в Испании и вовсе было два Гран-при», — приводит слова Алонсо Autosport.