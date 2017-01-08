А. Куприянов: Мавритания для многих станет переломным моментом

Штурман экипажа Сергея Куприянова в составе «КАМАЗ-мастер»на ралли-рейде Africa Eco Race рассказал о шестом этапе гонки, который пройдёт через пески Мавритании. Шестой этап состоится 8 января. Ранее экипаж Куприяновых стал вторым на пятом этапе среди грузовиков и 11-м в общем зачёте.“На самом деле, для многих экипажей Мавритания становится переломным моментом. Кто-то теряет свои лидерские позиции, кто-то, наоборот, неожиданно «выстреливает». Мавританские спецучастки полны неожиданностей, поэтому там очень важна хорошая концентрация. Пески очень вязкие, поэтому нужно не ошибиться с траекторией. Кроме того, там очень интересная навигация: перемена курсов, нужно найти все контрольные точки. В общем, будет, за что побороться”, — приводит слова Куприянова сайт команды.