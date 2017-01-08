Лёб: в прошлом году мы были не способны так выступать

Девятикратный чемпион WRCзаявил, что он и его штурмансильно прибавили в навигации на «Дакаре» в сравнении с прошлым годом. После пяти этапов Лёб идёт вторым в зачёте внедорожников.«В прошлом году мы не были на такое способны. Думаю, Даниэль сильно прибавил в навигации и мы гораздо лучше вместе работаем в машине. Это даёт нам уверенность для побед на этапах с обилием навигации, и мы всё ещё боремся за лидерство, несмотря на 25-минутную остановку из-за поломки мотора. Это придаёт нам уверенность, но мы также видим, что любой пилот и штурман может где-то потеряться. Мы знаем, что всё возможно», — цитирует Лёба Autosport.