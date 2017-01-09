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«Пежо» не планирует использовать командную тактику во вторую неделю «Дакара»

9 января 2017, понедельник. 14:59. Авто
Руководитель «Пежо» Бруно Фамин настаивает на том, что французский производитель не намерен прибегать к командной тактике во второй части ралли-марафона «Дакар-2017».

«Нет. На данный момент просто невозможно рассмотреть вариант использования командной тактики. Вторая неделя будет гораздо сложнее, и, конечно же, будет большая разница по времени между экипажами. Когда Нани Рома всего в пяти минутах позади (тройки экипажей «Пежо»), Хирвонен в 42 минутах и де Вильерс всего в часе позади, что нам делать? Да ничего. Единственное, что нам нужно делать, — это сосредоточиться на работе наших пилотов и штурманов, день за днём показывая лучшее, на что мы способны. Нет другой тактики», — цитирует Фамина Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — легковые
Новости. Авто
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