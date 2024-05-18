Технический директор «Феррари» Кардиле пропустит ГП в Имоле из-за падения с мотоцикла

Технический директор «Феррари» Энрике Кардиле пропустит Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романьи, поскольку на днях он упал с мотоцикла. Об этом сообщает портал SoyMotor.

Согласно имеющейся информации, Кардиле не получил серьёзных травм, однако руководство команды посоветовало ему остаться дома для восстановления.

Напомним, сегодня состоялась третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой пилоты итальянской команды Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали третий и четвёртый результат соответственно. Первым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Квалификационный заезд начнётся сегодня, 18 мая, в 17:00 по московскому времени.

Ранее Фредерик Вассёр объяснил решение заменить в команде Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона.