Хэмилтон: на протяжении круга машина ощущается по-разному

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё восьмое место в квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Сегодня нам было тяжелее, чем вчера, но мне всё равно понравилось. Мне нравятся квалификации. Суббота – это всегда весёлый день, но на этот раз для меня это был непростой день.

Если баланс машины останется таким же, то я даже не знаю, чего ожидать от завтрашней гонки. Наша машина реагирует на самые незначительные изменения. Мы вносим лишь минимальные изменения между сессиями, стараясь не делать больших изменений, как это было ранее.

Вчера мы чувствовали себя очень хорошо, обновления ощущались великолепно. Начиная сегодняшний день, мы чувствовали, что не хватает сцепления на задней оси, когда мы начали квалификацию, задняя часть была более свободной, чем в предыдущих сессиях. Мне пришлось бороться с этим. Но на протяжении круга температура шин повышается, поэтому машина скользит сильнее, и к последнему повороту машина ощущается совсем по-другому, чем в начале круга», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.