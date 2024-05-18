Фернандо Алонсо отреагировал на 19-е место в квалификации Формулы-1 в Имоле

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой 19-й результат в квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это один из дней, когда всё идёт наперекосяк. Всё началось с серьезной аварии в третьей практике, и наши механики проделали отличную работу, подготовив машину к квалификации.

Мы заправили машину топливом и выехали на первую попытку, уже когда первый сегмент шёл несколько минут. Свой лучший круг я проехал, когда в баках было больше топлива, а затем нам пришлось в боксах устранять некоторые проблемы в конце сессии, как раз перед моей последней попыткой.

В квалификации машина вела себя неплохо, и я думаю, что потенциально у нас был более высокий темп, так что жаль, что мы не смогли улучшить моё время. Здесь очень сложно обгонять, поэтому ожидается напряжённая гонка. По крайней мере, мы сможем собрать важные данные», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».