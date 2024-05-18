В Stellantis намерены возродить легендарный масл-кар

Концерн Stellantis подал заявку на регистрацию на территории США бренда Cuda, сообщает Motor Authority. В заявке указано, что наименование Cuda планируется использовать для «автомобилей, в том числе концепт-каров», уточняет издание. Это значит, что в Stellantis намерены возродить легендарный бренд Cuda — под таким именем в 1970-х выпускались более спортивные версии второго поколения масл-кара Plymouth Barracuda.

Plymouth Barracuda — один из самых популярных масл-каров в истории. Chrysler производил эти машины с 1964 по 1974 год. Автомобиль был недорогим для своего сегмента, но обладал впечатляющей динамикой. В то же время стали появляться ещё более мощные модификации — в том числе Plymouth Barracuda с семилитровым 426 Hemi V8 мощностью более 430 лошадиных сил.

Со временем Plymouth Barracuda стал терять в мощности и скорости, чтобы соответствовать более строгим мерам безопасности, кроме того, сегмент масл-каров в целом терял популярность. В итоге 1 апреля 1974 года в Chrysler прекратили выпуск Barracuda.