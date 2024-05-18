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Колапинто выиграл гонку Формулы-2 в Имоле, Берман — пятый, Антонелли — 11-й

В Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал Франко Колапинто («МП Мотоспорт»). Вторым к финишу пришёл эстонец Пол Арон (Hitech Pulse-Eight), а третьим — Зейн Мэлоуни («Роден»).

Юниор «Феррари» Оливер Берман закончил гонку на пятом месте, а молодой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли – на 11-м.

Формула-2. Этап в Имоле. Гонка:

1. Франко Колапинто («МП Моторспорт») — 25 кругов.

2. Пол Арон (Hitech Pulse-Eight) +1,7.

3. Зейн Мэлоуни («Роден») +6,6.

4. Амаури Кордел (Hitech Pulse-Eight) +8,1.

5. Оливер Берман («Према») +11,1.

6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +11,5.

7. Тейлор Барнард (AIX Racing) +11,9.

8. Рихард Версхор («Трайдент») +14,2.

9. Куш Майни («Инвикта») +16,3.

10. Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +17,4.

11. Андреа Кими Антонелли («Према») +18,2.

На первом круге сразу пять пилотов попали в аварию и закончили гонку: Роман Станек, Деннис Хаугер, Исак Хаджар, Энцо Фиттипальди и Йозуа Дюрксен.