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Колапинто выиграл гонку Формулы-2 в Имоле, Берман — пятый, Антонелли — 11-й

Колапинто выиграл гонку Формулы-2 в Имоле, Берман — пятый, Антонелли — 11-й
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В Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал Франко Колапинто («МП Мотоспорт»). Вторым к финишу пришёл эстонец Пол Арон (Hitech Pulse-Eight), а третьим — Зейн Мэлоуни («Роден»).

Юниор «Феррари» Оливер Берман закончил гонку на пятом месте, а молодой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли – на 11-м.

Формула-2. Этап в Имоле. Гонка:

1. Франко Колапинто («МП Моторспорт») — 25 кругов.
2. Пол Арон (Hitech Pulse-Eight) +1,7.
3. Зейн Мэлоуни («Роден») +6,6.
4. Амаури Кордел (Hitech Pulse-Eight) +8,1.
5. Оливер Берман («Према») +11,1.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +11,5.
7. Тейлор Барнард (AIX Racing) +11,9.
8. Рихард Версхор («Трайдент») +14,2.
9. Куш Майни («Инвикта») +16,3.
10. Зак О'Салливан («АРТ Гран-при») +17,4.
11. Андреа Кими Антонелли («Према») +18,2.

На первом круге сразу пять пилотов попали в аварию и закончили гонку: Роман Станек, Деннис Хаугер, Исак Хаджар, Энцо Фиттипальди и Йозуа Дюрксен.

Формула-2 2024. Этап 4, Имола, Италия
Гран-при Италии. Гонка 1 (25 кругов)
18 мая 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Франко Колапинто
MP Motorsport
41:43.964
2
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
+1.706
3
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
+6.618
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