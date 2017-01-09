Григоров: безобразие по отношению к КАМАЗу происходит последние 15-20 лет

Бывший участник «Дакара»прокомментировал слова гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина о том, что организаторы гонки умышленно осложняют жизнь российской команде сменами правил.«Это для меня не новость, а то, что происходит по отношению к КАМАЗу на протяжении последних 15-20 лет! Сейчас это безобразие творится в Южной Америке, а раньше то же было в Африке, когда гонку проводили там.Меняют какие-то определённые технические требования, после чего нашим приходится подстраиваться под новый регламент, что связано и с определёнными трудностями, и с дополнительными финансовыми расходами. Но ничего: наши подстраиваются и потом всё равно выигрывают.Конечно, это касается и других команд, но почему-то всегда в первую очередь сильно бьёт по нашим, что крайне подозрительно и наводит на определённые мысли. Кроме того, довольно странно выглядит то, что другие команды заранее подстраиваются под новые технические требования, о которых всем вроде бы объявляют одновременно. Оказывается, что у всех уже есть определённые двигатели, а у наших нет. Потому что наша команда – самая изобретательная, всё придумывает сама, в том числе двигатели, а все остальные команды покупают, в том числе за границей», — цитирует Григорова «Московский комсомолец».