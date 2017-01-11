Иванютин: СУ был вроде бы не сложный, но за день проехали больше 1000 км

Российский гонщикпрокомментировал восьмой этап «Дакара», на котором он показал 30-й результат.«Сегодня был вроде бы не сложный день, физически я себя чувствую нормально — не устал. Но мы как сели на мотоциклы с 5 утра, так и проехали больше 1000 км. Из-за дождей, видимо, перенесли что-то, мы должны были приехать раньше и в другое место, но из-за переноса проехали сегодня 1100-1200 км. И причём дорога была пыльная. Вот сейчас мы проезжали отрезок в 300 км. Машины едут, грузовики, и одна пыль всю дорогу. Сегодня и в дождь попадали, и жара была, и холод, всё было», — передаёт слова Иванютина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.