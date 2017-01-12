Васильев: после этапа «Африки Рейс» рука совсем не шевелится

Пилот команды G-Energyпрокомментировал девятый этап ралли-марафона «Африка Рейс», на котором он показал седьмой результат, сохранив лидерство в смешанном зачёте внедорожников и грузовиков.«Сегодня был сложный день. Дюны были очень сложные. Я начал понимать, что такое африканские пески, потому что до этого я ни в какую не хотел спускать давление в шинах. До этого прошли и Южную Америку, и Арабские Эмираты, и Египет — нигде давление не спускали: было иногда тяжело, но шли и проходили. Ну а тут не едет машина, пока не спустишь колёса — тонет, и всё.Правда, после этого попали в ещё неприятную историю: перед нами с большой, почти отвесной дюны спускались две багги, а в самом низу обнаружились просто огромные валуны, по метру в диаметре. Мы чудом их проскочили — тоже встали, ударившись колесом. Если бы не техничка, не знаем, как пошло бы дальше. А вот багги не повезло — одна оторвала колесо, вторая тоже стояла, но что с ней, мы не знаем. Мы же легко отделались: сломанной ступицей и ударом по моей руке — раньше-то болела, а теперь совсем не шевелится. Завтра, чувствую, поеду на обезболивающих», — приводит слова Васильева пресс-служба команды.