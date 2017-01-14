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Петерансель: бороться с Лёбом — настоящая честь

14 января 2017, суббота. 10:34. Авто
Лидер «Дакара» в зачёте внедорожников Стефан Петерансель прокомментировал 11 этап, на котором показал второе время.

«Утром у нас было большое сражение с Себом (Себастьеном Лёбом — прим. „Чемпионата“). Мы проиграли три минуты в первой части. Думаю, он пошёл в атаку изо всех сил.

Во второй части я первым стартовал, но быстро остановился, может, потому, что он стартовал всего в четырёх минутах позади. Но через несколько километров у него случился прокол, и я воспользовался возможностью атаковать всю вторую часть.

Бороться с Себастьеном Лёбом — настоящая честь. Я знаю, что он очень быстр на трассах WRC. Он мой партнёр по команде и мы уважаем друг друга. Перед последним этапом мы вместе улыбались и шутили — командный дух у нас хорош», — цитирует Петеранселя пресс-служба «Дакара».
Источник: Официальный сайт "Дакара" Сообщить об ошибке
Теги
Себастьен Лёб Дакар — легковые
Новости. Авто
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