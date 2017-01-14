Булье: не хочу ждать слишком многого от «Макларена»

Гоночный директор «Макларена»заявил, что надеется на победу команды в ближайшее время, но не рассчитывает на неё.«Я хочу быть прагматиком и не ждать слишком многого. Мы были девятыми в 2015-м, шестыми в прошлом году и, надеюсь, будем в первой четвёрке в 2017-м. Мы хотим как можно скорее выиграть гонку, но мы живём в реальном мире.Я очень доволен подходом „Хонды“ и доволен группой инженеров в „Макларене“ — всё работает идеально. Они много трудятся, но те дни, когда с новым обновлением аэродинамики можно было скинуть секунду, прошли. Теперь маленький прирост идёт постоянно, так что требуется время», — цитирует Булье Autosport.