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«Ему нужно стать таким». Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Расселл не конкурент Ферстаппену

«Ему нужно стать таким». Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Расселл не конкурент Ферстаппену
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер высказался о выступлении пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на Гран-при Канады.

«Больше всего Джорджа в Канаде раздражало то, что он злился на самого себя. Он понимал, что на правильном пути, но сам же с него и сошёл. Думаю, здесь уместно сравнение с Максом Ферстаппеном. Вдумчивые и открытые для развития люди, такие как Ферстаппен, действительно имеют преимущество, это касается и Джорджа.

Он был немного дёрганым, и он по-прежнему допускает слишком много ошибок, хотя потенциал для роста ещё есть. У него есть потенциал, но для этого ему нужно стать спокойным, и тогда он автоматически последует за Ферстаппеном, он всё ещё отстаёт от него. Ему не хватает терпения, но он может поработать над этим», — приводит слова Даннера издание Racingnews365.

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