Герхард Бергер: «Ауди» нужно минимум пять лет, чтобы войти в число лидеров

Бывший гонщик Формулы-1, один из руководителей «Торо Россо», Герхард Бергер предостерёг «Ауди» от завышенных ожиданий по быстрому достижению успеха в Формуле-1.

«Не следует недооценивать сложности дебюта в «Королеве автоспорта». На пути к вершине требуются терпение и избегание лишних ошибок.

Я помню «Ред Булл», с которым был довольно близок в то время, когда они только начинали. Несмотря на приход Эдриана Ньюи, было допущено много ошибок, и прошло шесть лет, прежде чем они стали командой-победительницей.

Да, у «Ауди» есть ресурсы и фундамент в виде «Кик-Заубера». Но, по моему мнению, пройдёт как минимум пять лет, прежде чем они войдут в число лидеров. Посмотрите на «Феррари» в начале этого века. Несмотря на наличие Михаэля Шумахера и идеальную команду — Жана Тодта, Росса Брауна и Рори Бирна, им потребовалось пять лет, прежде чем они начали завоёвывать чемпионские титулы», — приводит слова Бергера немецкое издание BILD.