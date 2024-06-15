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Глава «Астон Мартин» объяснил, почему не хочет оценивать эффективность обновлений

Глава «Астон Мартин» объяснил, почему не хочет оценивать эффективность обновлений
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Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак объяснил, почему не хочет оценивать эффективность обновлений болида, несмотря на то что на Гран-при Канады оба гонщика финишировали в очковой зоне.

«Было бы преждевременно говорить, что мы решили все проблемы болида. Я думаю, нам ещё предстоит много работы. Но, очевидно, в этот уикенд мы сделали шаг в правильном направлении. Впереди будут разные и сложные трассы, поэтому нам нужно сесть и посмотреть, какой пакет обновлений лучше всего подойдёт для предстоящих гонок, потому что они будут очень интенсивными», — приводит слова Крака Motorsport Week со ссылкой на Autosport.

Ранее гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что сейчас команда в целом довольна машиной и они стали более конкурентоспособными. В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 58 очков.

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