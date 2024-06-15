Нико Хюлькенберг: впервые в карьере мне очень комфортно

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг настаивает, что нет ничего странного и необычного в том, что он на столь ранней стадии сезона принял решение о переходе в другую команду.

«Честно говоря, это было не так уж и рано. На самом деле, впервые в моей карьере мне очень комфортно. Моё будущее как бы в безопасности, я знаю, где буду выступать в следующем году, и теперь просто наблюдаю за ситуацией со стороны.

Как я уже сказал, обычно я был совсем в другой ситуации, так что с этой точки зрения это хорошо. Но на данный момент я полностью сосредоточен на выступлении за «Хаас», так что ничего странного или неловкого в этой ситуации нет», — приводит слова Хюлькенберга издание RacingNews365.

36-летний гонщик покинет «Хаас» в конце 2024 года и присоединится к «Кик-Зауберу»/«Ауди».