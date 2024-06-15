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Том Кларксон высказался о возможных проблемах между «Альпин» и Оконом

Том Кларксон высказался о возможных проблемах между «Альпин» и Оконом
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Ведущий пресс-конференции ФИА Том Кларксон высказал мнение о возможных для «Альпин» проблемах при работе с покидающим в конце года команду Эстебаном Оконом.

«Для Эстебана это был очень трудный уикенд. Два подряд трудных уикенда – авария с Пьером в Монако, разборки с командой, новость, что он покинет «Альпин».

Так что ему было сложно. Затем машина не очень хорошо работала на сухой трассе. У него было скверное настроение. У него были технические проблемы на стартовой решётке. Помню, проходил мимо их машины, её окружали механики, были вопросы, сможет ли он вообще стартовать.

С учётом всего это, он провёл блестящую гонку! И когда он как бы говорит команде: «Я слишком хорош», это является намёком: «Я не собираюсь делать это снова» (пропускать напарника по приказу из боксов. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Кларксон в подкасте F1 Nation.

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