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Стало известно, сколько заработает Эдди Джордан на баснословном контракте Ньюи

Стало известно, сколько заработает Эдди Джордан на баснословном контракте Ньюи
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Стало известно, сколько заработает бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан на баснословном контракте Эдриана Ньюи, менеджером и другом которого он является.

Ранее сообщалось, что именно Эдди Джордан помог Ньюи расторгнуть контракт с «Ред Булл» таким образом, чтобы не уходить в отпуск по садоводству. Так же он сыграл большую роль в контракте Ньюи с новой, пока неназванной командой, но по сообщениям Business F1 Magazine он оценивается в $ 105 млн.

Как сообщает Daily Express, 76-летний ирландец получит за посредничество свою долю с этой суммы в размере $ 5 млн.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первом квартале 2025 года и сможет сразу начать работать в другой команде. Австрийская команда ранее сообщала, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

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