Вассёр: впереди целый чемпионат, у «Феррари» ещё будут хорошие уикенды

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр призвал не терять оптимизма в отношении команды после провального этапа в Канаде, где обе машины не смогли пересечь финишную черту.

«Ничего не изменилось из-за прошлой недели. Последний уикенд [в Монако] получился тяжёлым для «Ред Булл», этот – для нас.

У нас три или четыре команды находятся в пределах десятой секунды или около того. И это означает, что нас ожидают тяжёлые уикенды. Нужно понимать, что впереди ещё 15 гонок, а это едва ли не сезон 2018-го, 2017-го года, тогда проводилось 15-16 гонок. Чемпионат ещё впереди, это точно. У нас будут как непростые, так и хорошие уикенды», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Ранее Вассёр ответил, кого винит в провале «Феррари» на Гран-при Канады.