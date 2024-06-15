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Бывший специалист «Бриджстоун Моторспорт»: Перес не так уж плох, ему просто не везёт

Бывший специалист «Бриджстоун Моторспорт»: Перес не так уж плох, ему просто не везёт
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Один из бывших руководителей спортивного отдела шинной компании «Бриджстоун» Кес ван де Гринт встал на защиту подвергающегося критике Серхио Переса, а также руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Возможно, я не совсем точен, но Перес в данный момент в некотором застое.

Во-первых, сейчас всё очень плотно. Раньше ты был 16-м, уступая лидеру две секунды или даже больше. Но сейчас счёт идёт на десятые и сотые доли секунды.

Да, дела у Переса сейчас идут не очень хорошо, это понятно, но это не отражает его гоночный уровень. Он способен на большее.

Можно многое говорить о руководителе команды Кристиане Хорнере, но он точно знает, что делает. При принятии решения о продлении контракта он взвесил все факторы, в том числе и закулисные, то, какую атмосферу Чеко поддерживает в команде, и, конечно, коммерческую сторону вопроса.

Но он бы не сделал выбор в его пользу, если бы считал, что этот парень ничего не может сделать. Перес не так уж плох, ему просто не везёт», — приводит слова де Гринта издание RacingNews365.

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