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Экипаж Шварцмана и Кубицы лидирует после трёх часов «24 часов Ле-Мана»

Прошло три часа со старта 92-й гонки «24 часа Ле-Мана». На данный момент лидирует экипаж «Феррари» частной команды AF Corse: Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йефей. В данный момент именно Роберт проводит свой гоночный отрезок.

На втором месте «Порше» №5 (Кэмпбелл, Кристинсен, Маковецки), Третьими идут экипаж AF Corse №50 (Фуоко, Молина, Нильсен). На четвёртом месте «Порше» №4 (Жамине, Наср, Тэнди). Замыкает топ-5 «Тойота» №8 (Буэми, Хартли, Хиракава). Экипаж «Ламборгини» Даниила Квята идёт на восьмом месте.

Выступающий в классе LMP2 на машине «Орека 07» экипаж Владислава Ломко на 31-м месте. Лидирует в этом классе экипаж «Вектор Спорт» №10.

Выступающий на «Лексусе» в категории LMGT3 Тимур Богуславский и его напарники на 57-й позиции. Экипаж белорусского гонщика Александра Малыхина на «Порше» 911 GT3 R (992) идёт 43-м. Лидирует в классе «ВРТ» №46.