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Модифицированный электромобиль Xiaomi замечен во время тестов на «Нюрбургринге»

Модифицированный электромобиль Xiaomi замечен во время тестов на «Нюрбургринге»
Аудио-версия:
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Компания Xiaomi тестирует модифицированную версию своего электрического седана SU7 на «Северной петле» «Нюрбургринга», следует из опубликованного журналистами AutoEvolution видео.

Права на видео принадлежат autoevolution. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале autoevolution.

На кадрах видно, что это модифицированная версия автомобиля. Так, у приехавшего на «Нюрбургринг» автомобиля видно заднее антикрыло вместо спойлера. Кроме того, у машины появился небольшой спойлер под передним бампером.

Напомним, Xiaomi SU7 была официально представлена в марте этого года. Автомобиль предлагается в трёх версиях: базовой SU7, а также SU7 Pro и SU7 Max. В максимальной комплектации у SU7 полный привод и 495 кВТ (673 л. с.) мощности. До 100 км/ч SU7 Max разгоняется за 2,78 секунды, а её максимальная скорость составляет 265 км/ч.

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