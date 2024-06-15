Карлос Сайнс: для меня 2025 год так же важен, как и 2026-й

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему при выборе новой команды он придаёт важность следующему году.

«Для меня 2025 год так же важен, как и 2026-й. Почему? Потому что, как я считаю, 2026 год — это лотерея, и, где бы я ни оказался, я могу быть как наверху, так и внизу личного зачёта чемпионата. Даже топ-команды не застрахованы от того, что им не удастся добиться успеха. Откровенно говоря, сейчас невозможно предсказать, что будет в 2026 году, кто окажется на вершине.

2025-й намного более предсказуем. Понятно, кто и где будет, и вы можете более или менее знать и предсказать расклад сил. Конечно, этот год важен для меня, и я беру его в расчёт при принятии решения о своём будущем. Для меня 2025 год так же важен, как 2026-й или 2027-й», — приводит слова 29-летнего испанца RacingNews365.