Вильягра: каждый день мы боролись за лидерство, это важно

Гонщик «Ивеко»прокомментировал свой четвёртый результат в зачёте грузовиков по итогам ралли-марафона «Дакар-2017».«Для меня „Дакар-2017“ получился довольно хорошим. Он отличался от прошлогоднего — в частности, подходом к навигационным точкам. Нам удалось занять четвёртое место, что хорошо. Каждый день мы боролись за лидерство, это важно. При этом гонка давалась нелегко. Некоторые спецучастки были сокращены или отменены, но всё равно впечатления хорошие», — заявил Вильягра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.