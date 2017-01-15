Шихотаров: испытываем спокойствие, строим планы на будущее

Пилот команды KONTURTERM Racingподелился эмоциями после завершения ралли-марафона «Дакар-2017». Шихотаров занял 37-е место в зачёте внедорожников.«Планы строим на будущее, вот и все чувства. Если несерьёзно, то можно и более пафосно сказать: «Ах-ах-ах, закончился «Дакар», какие мы молодцы, как здоровы мы всё сделали, какая у нас лучшая команда». Если честно, просто спокойствие. Радостно было на финише», — передаёт слова Шихотарова корреспондент «Чемпионата» Светалана Амеличкина.