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175 лет назад 2016
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Риккардо: признаю поражение, если Ферстаппен обойдёт меня в честной борьбе

15 января 2017, воскресенье. 15:21. Авто
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что, если в 2017 году он с партнёром по команде Максом Ферстаппеном будет бороться за чемпионство, оба гонщика будут действовать корректно.

«Я понимаю, что если мы с Максом будем бороться за титул, то, возможно, обстановка обострится. Я считаю, что веду борьбу на трассе с уважением к сопернику. Если Макс обойдёт меня в честной борьбе, то буду готов признать поражение, несмотря на то, что я не люблю проигрывать. В прошлом году в Малайзии мы боролись за победу. Тогда мы оба контролировали ситуацию и вели борьбу корректно», — приводит слова Риккардо ESPN.
Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен
Новости. Авто
15 января 2017, воскресенье
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14 января 2017, суббота
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18:33 Николаев: соперники теряли время, а мы разложили силы на всю гонку
18:32 Карякин: сложно понять, что такое выиграть «Дакар»
18:14 Шихотаров: видел доску с результатами «Дакара» только в начале ралли-марафона
17:33 Уперенко: перед нами было много автомобилей T2, они трудно едут в горы
16:15 Сандерленд: я впервые финишировал на «Дакаре» и стал первым!
15:37 Торрес выиграл «Дакар» среди мотовездеходов, Маганов — третий
15:15 Николаев выиграл «Дакар» в зачёте грузовиков, Сотников — второй
14:55 Петерансель выиграл «Дакар» в зачёте внедорожников, Лёб — второй
14:14 Сандерленд выиграл «Дакар» в зачёте мотоциклов, Иванютин — 31-й
13:49 Тост: борьба с Ферстаппеном в Сингапуре стала поворотной точкой для Квята
13:49 Карякин выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов
13:31 Марчьелло: решил не фокусироваться на Формуле-1
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12:15 Василевский: в этом году все проехали «Дакар», построившись «паровозиком»
12:00 Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»
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