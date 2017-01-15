Риккардо: признаю поражение, если Ферстаппен обойдёт меня в честной борьбе

Пилот «Ред Булл»считает, что, если в 2017 году он с партнёром по командебудет бороться за чемпионство, оба гонщика будут действовать корректно.«Я понимаю, что если мы с Максом будем бороться за титул, то, возможно, обстановка обострится. Я считаю, что веду борьбу на трассе с уважением к сопернику. Если Макс обойдёт меня в честной борьбе, то буду готов признать поражение, несмотря на то, что я не люблю проигрывать. В прошлом году в Малайзии мы боролись за победу. Тогда мы оба контролировали ситуацию и вели борьбу корректно», — приводит слова Риккардо ESPN.