Мальдонадо ведёт переговоры с командой KVSH Racing о программе в IndyCar

Экс-пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо ведёт переговоры с командой KVSH Racing о контракте на часть сезона-2017 в чемпионате IndyCar. Венесуэлец не гонялся с тех пор, как его сменил в команде «Рено» Кевин Магнуссен в начале 2016 года.
Предполагается, что Мальдонадо не заинтересован в гонках на овалах, а желает выступать на привычных для себя автодромах и уличных трассах, сообщает Autosport. Кроме того, отмечается, что сейчас практически любая сделка будет для KVSH Racing последним шансом выйти на старт в сезоне-2017, поскольку у команды серьёзные проблемы с финансированием.